Covid: commissario Ue Kyriakides", vaccinazione per tutti per arrivare all'immunità diffusa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il commissario Ue alla Salute, Stella Kyriakides, in una intervista a "Il Messaggero" spiega che "dobbiamo essere ancora molto cauti e mantenere le misure decise, altrimenti avremo ancora più lockdown. Per fronteggiare il Natale e il passaggio all'anno nuovo è importante garantire la sicurezza sanitaria. Ci troviamo in una fase molto fragile". Quanto al coordinamento tra gli Stati, "negli ultimi mesi c'è effettivamente stato un coordinamento molto stretto tra gli Stati e uno degli effetti è stata una strategia per il vaccino condivisa, con le linee guida, le raccomandazioni: siamo nel mezzo della seconda ondata, solo se saremo prudenti potremo evitare la terza. Per questo vanno mantenute le misure che sono state decise per il tempo necessario. Dobbiamo essere cauti fino a quando non ci saranno le vaccinazioni. E dovremo esserlo anche durante le vaccinazioni". L'Agenzia del farmaco vuole vaccinare tutti gli europei entro il 2021. "I tempi dipenderanno da quando i vaccini saranno disponibili, dalla campagna di vaccinazione a partire dalle fasce di popolazione critiche. Abbiamo un portafoglio di 6 potenziali vaccini di cui due in fase di operatività veloce, sono sulla linea di autorizzazione quelli di Pfizer/BioNTech e Moderna". (segue) (Res)