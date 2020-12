Covid: commissario Ue Kyriakides", vaccinazione per tutti per arrivare all'immunità diffusa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Aspettiamo - continua - la valutazione dell'Ema: per il primo la decisione è stata anticipata al 21 dicembre, quindi spero che le vaccinazioni possano cominciare il più presto possibile, se non prima della fine dell'anno all'inizio del prossimo. Il tempo essenziale per salvare le persone. Ormai ci siamo, i vaccini sono all'orizzonte. Tuttavia occorre cautela perché dalla crisi sanitaria non si esce dall'oggi al domani, fino a quando non saranno vaccinati i cittadini in Europa e dappertutto nel mondo dovremo convivere con il virus". Il commissario rileva infine che "occorre raggiungere almeno il 70 per cento della popolazione per avere un livello di immunità sufficiente. Di qui l'importanza di mantenere gli sforzi per contenere la pandemia. Mi aspetto che almeno i primi mesi del 2021 dovremo continuare con le misure che abbiamo ora con tutti i noti comportamenti: distanze sociali, maschere, lavaggio mani. In ogni caso è chiaro che il 2021 sarà migliore del 2020", ha concluso Kyriakides. (Res)