Spagna: ambasciatore Guariglia visita scuola statale Italiana di Madrid e incontra allievi e personale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore d'Italia in Spagna, Riccardo Guariglia, ha effettuato oggi una visita istituzionale alla scuola statale Italiana di Madrid, dove, nel rispetto delle norme sanitarie attuali, ha potuto incontrare, assieme al dirigente Massimo Bonelli, una rappresentanza degli allievi di ogni ordine e grado, il corpo docente ed il personale amministrativo e tecnico. In particolare, l'ambasciatore ha espresso apprezzamento per la qualità della scuola, che rappresenta una eccellenza nelle relazioni bilaterali tra Italia e Spagna, con i suoi 750 allievi che a Madrid studiano in lingua italiana, ed ha trasmesso gli auguri per le prossime feste natalizie ed un felice anno nuovo a nome personale e anche a nome dell'Italia intera. I diversi gruppi di allievi hanno poi potuto rivolgere domande all'ambasciatore e ne è emerso un dibattito spontaneo e genuino, diverso a seconda delle età dei ragazzi, incentrato su un ampio spettro di argomenti: dall'attualità internazionale alle relazioni Italia-Spagna passando per gli aspetti pratici della vita diplomatica. (segue) (Spm)