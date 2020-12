Spagna: ambasciatore Guariglia visita scuola statale Italiana di Madrid e incontra allievi e personale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scuola statale Italiana di Madrid è un istituto onnicomprensivo con tre gradi di scuola: primaria, secondaria di primo grado e liceo a carattere quadriennale. Dal 1940, anno della sua fondazione, è stato un centro fondamentale di propagazione di cultura libera e democratica in Spagna. Nell'accordo culturale del 1955, i due Paesi hanno segnalato l'importanza dello studio della lingua e cultura dell'altra parte nei rispettivi sistemi scolastici e universitari, riconoscendo l'importante ruolo svolto dalle scuole italiane in Spagna e spagnole in Italia. Da ultimo, nella dichiarazione finale del vertice bilaterale di Palma di Maiorca del 25 novembre scorso, i due Paesi hanno ribadito il proprio impegno per favorirne il funzionamento e l'attività. (Spm)