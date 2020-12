Ue: Covid, la Bce allenta la moratoria sui dividendi della banche dell'Eurozona

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio di vigilanza della Banca centrale europea (Bce) ha deciso di allentare la moratoria sulla distribuzione dei dividendi e il riacquisto delle proprie azioni imposta agli istituti di credito dell'Eurozona a marzo scorso, come risposta alla crisi del coronavirus. È quanto riferito dal quotidiano “Handelsblatt” nella tarda serata di ieri, 15 dicembre. Dal 2021, le banche “che se lo possono permettere” potranno utilizzare “almeno una piccola parte” dei loro profitti per pagare i dividendi o riacquistare azioni proprie. Tuttavia, sono previste diverse restrizioni, inizialmente in vigore fino al 30 settembre 2021. L'importo distribuito non potrà superare il 15 per cento degli utili cumulativi degli anni 2019 e 2020, né gli 0,2 punti percentuali del capitale Tier 1 (Cet1). Inoltre, gli istituti di credito che intendono distribuire i dividendi dovranno informar in anticipo il Consiglio di vigilanza della Bce, al quale spetterà concedere l'autorizzazione. Dal pagamento dei dividendi sono esclusi, “per il momento”, i profitti che le banche genereranno durante il 2021. Alla scadenza del 30 settembre prossimo, se non si verificheranno “ulteriori sviluppi negativi di natura significativa”, il Consiglio di vigilanza della Bce abrogherà completamente la moratoria sui dividendi. Tuttavia, l'Eurotower ha precisato che l'allentamento della misura non equivale a un “liberi tutti”, raccomandando alle banche di esercitare “estrema prudenza” nella distribuzione dei dividendi e nel riacquisto delle proprie azioni. (Geb)