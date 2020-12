Sardegna: Francesco Mola è il nuovo rettore dell'Università di Cagliari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Francesco Mola è stato eletto rettore dell'Università di Cagliari per il sessennio 2021/27 con 1435 voti superando ampiamente il quorum richiesto: le preferenze accordate al candidato dalle varie categorie hanno superato il 90 per cento dei voti espressi. E' l'esito del turno elettorale concluso alle 18 di questo pomeriggio, che si è svolto in modalità elettronica. "E' un risultato oltre le aspettative - commenta il professor Mola -. Un risultato così non può essere solo frutto del lavoro di una singola persona: c'è stato un impegno corale e devo ringraziare coloro che mi hanno supportato. E' bello vedere un Ateneo così compatto. Un ringraziamento a tutte e tutti. Ho cercato di onorare la solennità di un'elezione contattando quante più persone possibile anche se a distanza. E' veramente emozionante avere l'onore di poter rappresentare la nostra comunità nei prossimi anni". (segue) (Rsc)