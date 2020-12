Grecia: Parlamento approva il bilancio per il 2021 con 158 voti a favore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il bilancio statale greco per il 2021 è stato approvato con 158 voti in Parlamento dopo un dibattito di cinque giorni e una votazione per appello nominale. A causa dei protocolli di sicurezza e delle preoccupazioni legate alla pandemia di coronavirus, alcuni dei 300 membri del parlamento hanno votato per corrispondenza, mentre i presenti si sono espressi attraverso il sistema elettronico del Parlamento. Una maggioranza di 189 parlamentari ha approvato le spese del ministero della Difesa nazionale, mentre 158 hanno approvato le spese di tutti gli altri ministeri, con 142 voti contrari. L'eccezione è stata il bilancio del ministero per la Protezione dei cittadini, approvato da 159 parlamentari e respinto da 141. Il bilancio è stato discusso in cinque giorni. Il presidente del Parlamento, Constantine Tassoulas, ha detto che la sessione plenaria durata 60 ore con interventi di 234 parlamentari, 37 membri del governo e sei leader di vari partiti. Tassoulas ha aggiunto che era la prima volta che non era necessario ridurre i tempi di parola per accogliere tutti gli oratori registrati. (Gra)