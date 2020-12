Germania, la SpD blocca l'acquisto dei droni da guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito socialdemocratico tedesco (SpD) fa dietrofront sull'acquisto per le Forze armate della Germania (Bundeswehr) dei droni da guerra Heron Tp, sviluppati dalle Industrie aerospaziali israeliane (Iai). Come riferisce il quotidiano “Sueddeutsche Zeitung”, dopo un lungo e tortuoso dibattito in cui sembravano giunti ad acconsentire all'operazione, i socialdemocratici hanno deciso di bloccarla “per il momento”. Secondo la SpD, infatti, la questione essere oggetto di una discussione “aperta e pubblica”.A dare l'annuncio della retromarcia è stato su Twitter Fritz Felgentreu, deputato al Bundestag per la SpD, di cui è portavoce per la Difesa. In polemica con il suo stesso partito per lo stop agli Heron Tp, Felgentreu si è dimesso da quest'ultimo incarico. Intanto, la SpD intende sospendere l'acquisto dei velivoli armati senza pilota almeno fino alla fine della legislatura, nel settembre del 2021. La decisione si basa su quella che i socialdemocratici denunciano come la mancanza di un dibattito “ampio e dettagliato” in merito all'acquisto degli Heron Tp. Tale discussione è prevista dall'accordo su cui si basa il governo di Grande coalizione che, in carica dal 14 marzo 2018, vede la SpD alleata di Unione cristiano-democratica (Cdu) e Unione cristiano-sociale (Csu).Entrambi i partiti sono sempre stati favorevoli a dotare la Bundeswehr di droni da guerra. Tale posizione è stata più volte ribadita dalla ministra della Difesa tedesca Annegret Kramp-Karrenbauer, presidente dimissionaria della Cdu. In particolare, Kramp-Karrenbauer sostiene che i droni da guerra siano necessari per la sicurezza del personale della Bundeswehr impiegato nelle operazioni. Per la SpD, questa funzione dei droni, armati o disarmati, è fuori di dubbio. Allo stesso tempo, il socialdemocratici avvertono che tali sistemi possono “abbassare notevolmente la soglia di inibizione per la violenza militare”. La replica di Kramp-Karrenbauer è stata tempestiva ed estremamente dura. Bloccando l'acquisto degli Heron Tp, “in maniera negligente mettiamo a repentaglio la vita dei militari”, ha dichiarato la ministra della Difesa tedesca.(Geb)