Usa-Cina: Msci rimuove sette aziende cinese dai suoi indici globali

- Msci Inc rimuoverà sette aziende cinesi quotata da alcuni dei suoi indici globali. La società lo ha annunciato ieri, 15 dicembre, diventando così il terzo grande fornitore di servizi finanziari ad assumere iniziative in tal senso, in ottemperanza alle nuove restrizioni Usa all'acquisto di partecipazioni delle aziende cinesi che non rispettano gli standard di trasparenza nella rendicontazione finanziaria. Come nel caso delle iniziative adottate da S&P Dow Jones e da Ftse Russel, la decisione comporta il disinvestimento dalle aziende interessate dei fondi che seguono l'andamento degli indici azionari. Le aziende interessate dall'annuncio di Msci sono Smic, China Communications Construction Co e Hangzhou. Msci ha però anche annunciato il lancio di indici paralleli che includeranno le aziende cinesi. (Nys)