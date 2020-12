Gli appuntamenti di oggi a Torino e in Piemonte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma oggi, mercoledì 16 dicembre, a Torino e in Piemonte:COMUNEOre 16 - riunione in videoconferenza delle Commissioni V e III. Odg: 1)Incontro nell'ambito della ricerca conoscitiva sulla "candidatura di Torino a Capitale Europea della Cultura" con il prof. Juan Carlos De Martin (professore ordinario Politecnico di Torino), con la dott.ssa Rotella (resp. Area cultura Politecnico di Torino; 2) incontro nell'ambito della ricerca conoscitiva sulla "Candidatura di Torino a Capitale Europea della Cultura" con la Confesercenti di Torino; 3) ricerca conoscitiva sulla candidatura di Torino a Capitale Europea della CulturaREGIONEore 12:00, Videoconferenza, riunione della Commissione nomine.ore 13:30, Videoconferenza, convocazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio delle Autonomie locali (Cal).ore 14:30, Videoconferenza, convocazione del Consiglio delle Autonomie locali (Cal).ore 15:30, Videoconferenza, incontro congiunto della VI Commissione, presidente Paolo Bongioanni, con il Comitato per la qualità della normazione, presidente Alberto Avetta. (Rpi)