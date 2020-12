Balcani: ministro Esteri montenegrino Radulovic, rimangono questioni aperte su confini con Kosovo e Serbia (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 2 dicembre, giorno dell'avvio dell'esame della nuova squadra in Parlamento, Krivokapic ha dichiarato che l'attuale crisi che attraversa il Montenegro può essere superata "solo con le riforme, una gestione equa, la conoscenza e un rafforzamento dello Stato di diritto". Il nuovo governo, ha detto il premier neo-eletto, sarà un governo di discontinuità, libertà e uguaglianza. "Le sfide sono grandi, ma come in ogni crisi, tocca a noi cogliere l'occasione e rimettere in carreggiata il Paese", ha detto Krivokapic. Secondo il nuovo premier montenegrino, l'attuale situazione delle finanze pubbliche "è seria", l'apparato amministrativo è macchinoso e inefficiente, la situazione epidemiologica "è fuori controllo" e il sistema sanitario è sull'orlo del collasso. "Il personale medico è al limite della resistenza, la regolarità del processo educativo è in discussione, la disoccupazione aumenta ogni giorno a causa di una forte recessione economica e i cittadini hanno perso da tempo la fiducia nelle istituzioni", ha aggiunto Krivokapic osservando che con il voto del 30 agosto gli elettori hanno dato "mandato" al nuovo governo affinché vengano compiute delle importanti trasformazioni. "Ci è stato dato un mandato per il cambiamento, non per una sostituzione. Se per caso dimenticassimo il messaggio che le persone hanno inviato in queste elezioni e se pensassimo di aver ricevuto mandato solo perché eravamo destinati a governare, dovremmo considerarci dei perdenti in quello stesso momento (in cui lo pensiamo)", ha osservato Krivokapic. (segue) (Mop)