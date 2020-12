Balcani: ministro Esteri montenegrino Radulovic, rimangono questioni aperte su confini con Kosovo e Serbia (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il neo eletto premier ha poi dichiarato che il governo precedente ha costantemente abbassato la qualità della vita dei cittadini. "La libertà si fa sentire oggi in ogni passo e angolo del Montenegro, la nostra popolazione crede in un domani migliore. Un cittadino al sicuro ed economicamente indipendente è un uomo libero", ha detto Krivokapic aggiungendo che lo Stato è forte se lo sono le sue istituzioni. "Non ci sono individui o istituzioni parallele che possono essere più forti dello Stato. Cercherò di essere un premier che parlerà di meno e lavorerà di più. Voglio soddisfare le aspettative di tutti coloro che hanno votato per il cambiamento, ma anche dissipare le paure e le ansie di coloro che hanno paura del cambiamento", ha affermato Krivokapic. Le priorità del nuovo esecutivo saranno, a detta del nuovo premier, il rilancio dell'economia, la lotta al Covid-19 e il rafforzamento dello Stato di diritto. "In questo momento è necessario mettere in primo piano l'economia, la lotta al Covid, così come un vero Stato di diritto, voltando le spalle alla politica precedente e guardando alla prosperità e al benessere del Montenegro", ha detto il primo ministro dinanzi ai deputati in Parlamento. (segue) (Mop)