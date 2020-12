Romania: ministro Esteri, preoccupazione da Bucarest per i molti conflitti irrisolti nel Mar Nero (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aurescu ha aggiunto che la Romania "è un attivo promotore della partecipazione alle missioni di mantenimento della pace delle Nazioni Unite, un'area in cui esiste una tradizione di quasi tre decenni". "Abbiamo preso parte a molte di queste operazioni, comprese quelle nella Repubblica Democratica del Congo, Sud Sudan, Mali o Kosovo, e la Romania continua a prestare attenzione a questo segmento di attività", ha detto. Aurescu ha sottolineatoche la Romania è fermamente impegnata a mantenere l'ordine internazionale basato su regole, consolidando l'architettura globale del controllo degli armamenti, della non proliferazione e del disarmo, tenendo conto del contesto della sicurezza e, ovviamente, dell'adesione della Romania all'Alleanza del Nord Atlantico. "La Romania rimane profondamente preoccupata per la moltitudine di conflitti irrisolti e protratti, a volte chiamati "congelati", nella regione del Mar Nero, che influenzano la stabilità, la sicurezza e la cooperazione nell'area vicino alla Romania, con un impatto sulla nostra sicurezza nazionale. Sviluppi recenti, anche quelli in corso come possiamo vedere, nel nostro vicinato orientale e nella vasta area del Mar Nero rivelano, ancora una volta, che non possiamo parlare di questi conflitti come di 'conflitti congelati'", ha detto ancora il ministro. (segue) (Rob)