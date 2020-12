Kosovo: premier Hoti, dichiarazioni Serbia non aiutano dialogo bilaterale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le dichiarazioni minacciose degli alti funzionari della Serbia non aiutano nel processo di dialogo con il Kosovo. Lo ha affermato il premier kosovaro Avdullah Hoti, nel corso di una riunione virtuale con il relatore dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa per il Kosovo, Peter Beyer. I due hanno discusso delle comunità locali e delle minoranze nel Paese dei Balcani, della libertà dei media e degli sviluppi attuali, che faranno parte di un rapporto del CdE. Secondo un comunicato stampa diffuso dall'ufficio del premier kosovaro, Hoti ha parlato delle sfide provocate dalla pandemia di Covid-19 e delle misure adottate finora dal governo per gestire la situazione. "Il premier Hoti ha anche sollevato la questione della carica di presidente, dove ha sottolineato la disponibilità delle entità politiche a raggiungere una soluzione, sottolineando che qualora non si trovasse un’intesa, il Paese deve andare alle urne". (segue) (Kop)