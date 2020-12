Kosovo: fonti stampa, crisi politica potrebbe risolversi in elezioni anticipate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'emittente "Radio Free Europe" ritiene che la prospettiva di elezioni anticipate in Kosovo sia sempre più realistica. Citando funzionari della Lega Democratica del Kosovo (Ldk) e del principale partito di opposizione, il Movimento Vetevendosje (Lvv), l'emittente spiega che l'opzione di nuove elezioni parlamentari sia più probabile di un accordo tra partiti politici sulla questione del nuovo presidente del Kosovo. Il rappresentante dell'Ldk Lutfi Haziri ha affermato che l'idea del leader della formazione, Isa Mustafa, sia di invitare i partiti politici a una tavola rotonda per avviare il dialogo interno sulla questione del presidente. "Gli sforzi sono in corso da un po' di tempo, ma stiamo aspettando la conferma delle parti. Se non c'è accordo, non rimane altra opzione. Sembra più probabile che ci stiamo dirigendo verso le elezioni", ha detto Haziri. Questi ha osservato che non vede come le elezioni potrebbero portare a una soluzione sostenibile poiché il processo, ha detto, alimenterà solo un nuovo ciclo di crisi politiche. (segue) (Kop)