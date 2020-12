Cile: ministro Esteri Allamand non esclude azioni diplomatiche contro ingresso flotta pescherecci cinesi   (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Cile è uno dei maggiori esportatori mondiali di pesce e ha dichiarato gran parte delle sue acque protette. In queste aree ha vietato dal 2019 la pesca a strascico di calamari e consente solo il metodo artigianale. Secondo l'Organizzazione delle Nazioni Unite (Onu) per l'alimentazione e l'agricoltura (Fao), la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (Indr) raggiunge i 26 milioni di tonnellate ogni anno (pari al 15 per cento della produzione mondiale registrata) per un valore che si avvicina ai 23 miliardi di dollari. Per combattere questo flagello, i membri della Commissione Permanente del Pacifico del Sud (Cpps), Colombia, Cile, Ecuador e Perù, hanno deciso di ottimizzare i meccanismi di cooperazione e scambio di informazioni in tempo reale e promuovono l'adozione di misure rapide ed efficienti a livello locale e regionale. (Bua)