Italia-Argentina: sostegno alle microimprese, presentato progetto di solidarietà 

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore italiano in Argentina, Giuseppe Manzo, e lo chef Donato De Santis, hanno presentato oggi al ministro della Produzione, Matias Kulfas, il progetto "Formazione è potere", iniziativa solidale per favorire lo sviluppo dell'imprenditoria femminile attraverso la creazione di microimprese nel settore della ristorazione soprattutto alle zone più povere dell'area metropolitana di Buenos Aires. Nel corso dell'incontro, l'ambasciatore Manzo ha presentato al ministro Kulfas anche il progetto dell'Ambasciata di un ciclo di seminari su innovazione e sostegno alle start up che partirà domani con l'incontro "Economia Circular" organizzato con la Fondazione Symbola. (segue) (Bua)