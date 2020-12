Regno Unito: Londra invita Australia, India e Corea del Sud al prossimo summit del G-7

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Regno Unito ha invitato Australia, India e Corea del Sud al prossimo summit del Gruppo dei sette (G-7) che Londra ospiterà nel 2021. Lo ha reso noto ieri, 15 dicembre l'ufficio del primo ministro britannico. Il premier Boris Johnson ha invitato personalmente l'India a presenziare al summit tramite una lettera inviata all'omologo Narendra Modi in vista della sua visita ufficiale al paese dell'Asia Meridionale, il mese prossimo. Nella lettera, Johnson esprime "l'ambizione di lavorare con un gruppo di democrazie affini, per sostenere interessi condivisi e far fronte a sfide comuni". Gli altri paesi membri del G-7 sono Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Stati Uniti e Unione europea. All'inizio di quest'anno il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha definito l'impianto del G-7 "molto datato", ed ha espresso la volontà di estenderne la partecipazione ad Australia, Brasile, India, Russia e Corea del Sud.(Res)