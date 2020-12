Elezioni Usa: senatori repubblicani Georgia non riconoscono vittoria Biden

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I senatori repubblicani dello Stato della Georgia hanno respinto gli appelli della leadership conservatrice del Senato ad accettare il voto dei grandi elettori, che ha formalizzato l'elezione del democratico Joe Biden a presidente degli Stati Uniti. Dopo il voto di lunedì, 14 dicembre, anche il leader dei Repubblicani al Senato, Mitch McConnell, ha preso atto dell'esito del voto, tutt'ora contestato dal presidente uscente, Donald Trump, che contesta presunte irregolarità e frodi diffuse. I senatori della Georgia Kelly Loeffler e David Perdue hanno ribadito ieri che continueranno a sostenere l'offensiva legale di Trump, che però dallo scorso 3 novembre non è stata in grado di esibire in tribunale prove della presunta frode. Sia Loeffler che Perdue dovranno affrontare un ballottaggio in Georgia il mese prossimo, dal cui esito dipenderà la conferma della maggioranza conservatrice al Senato federale. (Nys)