Spazio: Giappone, la sonda Hayabusa 2 ha recuperato campioni di gas e roccia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Agenzia per l’esplorazione aerospaziale del Giappone (Jaxa); ha annunciato ieri, 15 dicembre, che la sonda spaziale Hayabusa 2 rientrata nell'atmosfera terrestre la scorsa settimana, dopo una missione in un remoto asteroide del sistema solare, ha effettivamente recuperato campioni di roccia e gas dallo spazio profondo. L'agenzia ha confermato la presenza nel contenitore stagno della sonda di una "quantità sostanziale" di campioni di roccia dell'asteroide Ryugu, distante oltre 300 milioni di chilometri dalla Terra. Gli scienziati ritengono che materia organica e acqua fossero presenti sulla superficie dell’asteroide 4,6 miliardi di anni fa, quando è nato il sistema solare. La sonda Hayabusa 2 è stata recuperata la scorsa settimana in un deserto in Australia, dopo il rientro nell'atmosfera terrestre. (Git)