Giappone: esportazioni in calo per il 24mo mese consecutivo (2)

- La fiducia delle maggiori aziende giapponesi del settore manifatturiero è aumentata per il secondo trimestre consecutivo tra ottobre e dicembre, grazie alla ripresa delle esportazioni e agli effetti delle misure di stimolo statali, incluso il programma di incentivi al turismo domestico, secondo l'ultima edizione del sondaggio trimestrale Tankan, pubblicato dalla Banca del Giappone. Il sondaggio ha rilevato un miglioramento del clima di fiducia anche nel settore non manifatturiero, e tra le aziende di minori dimensioni. Permane però un clima di incertezza per il futuro, a causa della traiettoria ascendente dei contagi da coronavirus nel paese, e dall'ipotesi di un blocco degli incentivi al turismo che potrebbe essere decretato dal governo per limitare la mobilità interna, e limitare la propagazione della pandemia sul territorio nazionale. E' atteso per oggi, 14 dicembre, l'annuncio da parte del governo dell'esclusione dal piano "Go to Travel" di Tokyo e Nagoya, due tra i principali focolai pandemici del paese. Secondo Junichi Makino, economista di Smbc Nikko Securities intervistato dal quotidiano "Nikkei", la decisione del governo giapponese si tradurrà in "fortune alterne per le aziende, con una continua ripresa delle esportazioni e un rallentamento del settore domestico dei servizi". L'economia giapponese fatica a tornare ai livelli pre-pandemia, e i tiepidi dati relativi al quarto trimestre 2020 di traduranno quasi certamente in una conferma dell'attuale politica monetaria ultra-espansiva. (segue) (Git)