Giappone: esportazioni in calo per il 24mo mese consecutivo (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo giapponese ha approvato l'8 dicembre un terzo pacchetto di misure di stimolo economico del valore complessivo di ben 73.600 miliardi di yen (706 miliardi di dollari), teso ad arginare i danni causati dalla pandemia di coronavirus. Il primo ministro giapponese, Yoshihide Suga, ha dichiarato che le nuove misure approvate dal governo contribuiranno ad aumentare il prodotto interno lordo nazionale del 3,6 per cento. “Tuteleremo l’impiego, manterremo in attività le aziende, rivitalizzeremo l’economia e segneremo un punto di svolta verso la crescita, anche tramite la tecnologia verde e digitale”, ha affermato il primo ministro. Una delle priorità del governo è proprio la tutela dell’impiego: secondo le stime ufficiali, circa 74mila giapponesi hanno perso e perderanno il lavoro a causa della pandemia; i danni occupazionali maggiori interessano i settori della ristorazione e del turismo. Dallo scorso aprile il governo giapponese ha stanziato oltre 22 miliardi di dollari in sussidi alle aziende affinché mantengano i dipendenti in congedo retribuito, anziché licenziarli. (segue) (Git)