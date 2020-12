Usa: misure di stimolo, cresce la pressione sui leader democratici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente democratica della Camera dei rappresentanti Usa, Nancy Pelosi, e il leader dei Democratici al Senato, Chuck Schumer, sono oggetto di crescenti pressioni da parte dei loro colleghi di partito, affinché pongano fine all'ostruzionismo politico sul nuovo pacchetto di misure di stimolo economico, e accettino un compromesso coi conservatori in merito all'importo complessivo dell'intervento, che dovrebbe includere una consistente iniezione di liquidità per gli Stati e gli enti locali fortemente indebitati, molti dei quali guidati proprio dai Democratici. La scorsa settimana Pelosi e Schumer hanno respinto una nuova proposta della leadership repubblicana al Senato, che prevedeva la divisione del pacchetto di stimolo in due provvedimenti separati, uno dei quali avrebbe incluso le misure più controverse, come appunto i fondi per le amministrazioni meo "virtuose" sul piano finanziario e fiscale. Ieri, 14 dicembre, i due leader democratici hanno incontrato i capigruppo dei Repubblicani al Senato e alla Camera, Mitch McConnell e Kevin McCarthy, per discutere l'accorpamento di misure di stimolo al pacchetto "omnibus" da 1.400 miliardi di dollari per il finanziamento delle operazioni ordinarie dello Stato federale. Il segretario del Tesoro Usa, Steven Mnuchin, ha partecipato al colloquio telefonicamente. Negli ultimi giorni si è intensificata tra i ranghi dei Democratici la richiesta di giungere a un compromesso prima della pausa natalizia dei lavori parlamentari. (Nys)