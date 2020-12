Corea del Sud: coronavirus, governo vicino a inasprimento misure di contenimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità sanitarie della Corea del Sud hanno confermato 1.078 nuovi casi di coronavirus nell’arco delle ultime 24 ore, un nuovo record di contagi giornalieri per il Paese dall'inizio della crisi pandemica. Il bilancio complessivo della pandemia in Corea del Sud è di 45.442 contagi e 612 decessi. La maggior parte dei nuovi casi è localizzata nell’area metropolitana di Seul. Il governo ha elevato le misure di distanziamento sociale nell’area metropolitana di Seul al livello di 2,5, ed ha decretato la chiusura di palestre, saune e altri esercizi commerciali giudicati a rischio alla luce dell’aumento dei casi di coronavirus nel Paese. Secondo il quotidiano "Korea Herald", le autorità sanitarie del Paese sono vicine ad imporre nuove restrizioni sociali per arginare la propagazione dei contagi. Il governo sudcoreano ha frattanto mobilitato le forze armate per rafforzare il sistema di monitoraggio e controllo sanitario teso a contenere la propagazione della pandemia. Ai militari è stata affidata la condizione dei siti per gli esami diagnostici nell’area metropolitana di Seul durante gli orari notturni e nei fine settimana. (segue) (Git)