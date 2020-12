Balcani: ministro Esteri montenegrino Radulovic, rimangono questioni aperte su confini con Kosovo e Serbia (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso dell'esposizione Krivokapic ha ringraziato l'Unione europea e gli Stati membri per l'aiuto fornito finora. "Vorrei esprimere la mia grande gratitudine all'Unione Europea e a tutti i suoi Stati membri per il pronto aiuto prima medico e poi finanziario fornito al Montenegro nella lotta contro la pandemia. L'Unione europea ha dimostrato di vedere il Montenegro come parte della famiglia europea e faremo di tutto per entrarvi presto e in modo formale, attraverso la serietà nell'attuazione degli obblighi derivanti dal processo negoziale", ha affermato Krivokapic. Il premier ha infine annunciato l'adozione di nuove leggi sistemiche. "A cominciare dalle leggi sull'origine della proprietà, la lustrazione, il governo, il Parlamento, la pianificazione del territorio e la costruzione di strutture", ha detto Krivokapic aggiungendo che tutte "le leggi discriminatorie create con l'obiettivo di realizzare gli interessi dei partiti, a danno dei cittadini e delle comunità religiose, saranno riviste, emendate e integrate". Krivokapic ha detto che tutti gli accordi di concessione saranno rivisti e ha annunciato "l'adozione di una dichiarazione sul divieto permanente di costruzione di piccole centrali idroelettriche sui corsi d'acqua montenegrini, nonché modifiche alla legge sull'energia". (Mop)