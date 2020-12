Difesa: Mitsotakis, a giorni firma accordo tra Grecia e Francia per acquisto 18 Rafale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Grecia firmerà tra pochi giorni l'accordo con la Francia per l'acquisto di 18 aerei Rafale fabbricati dalla società Dassault. Lo ha detto il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis, parlando oggi in parlamento nel corso del dibattito che precede il voto sull'approvazione del nuovo piano di spesa. "Sarà firmato ad Atene", ha precisato Mitsotakis, secondo cui gli aerei arriveranno nel Paese "entro il 2021". Nonostante la crisi economica innescata dal Covid-19, il premier ha assicurato che le spese per la difesa si attesteranno in Grecia a 5,5 miliardi di euro nel 2020 dal momento che Atene vuole acquistare nuove fregate, elicotteri, droni, oltre che modernizzare la sua flotta di jet F-16. (segue) (Gra)