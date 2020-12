Francia: i socialisti propongono referendum contro riorganizzazione Edf

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Francia i deputati del Partito socialista presenteranno una proposta di legge per indire un referendum di iniziativa condivisa contro il progetto di riorganizzazione del gruppo energetico Electricité de France (Edf), ribattezzato "Hercule". Grazie a 1,2 milioni di francesi "vi abbiamo impedito di privatizzare Aeroporti di Parigi, che oggi sarebbe stata una catastrofe. Vi impediremo di smantellare Edf", ha detto la parlamentare Valerie Rabault intervenendo all'Assemblea nazionale. Il primo ministro, Jean Castex, ha riposto dichiarando che "il governo, lungi dal voler indebolire o smantellare questa grande azienda nazionale che è Edf, vuole al contrario adattarla e dargli le armi per compiere la sua missione storica".(Frp)