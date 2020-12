Somalia-Kenya: crisi diplomatica, l'esercito di Mogadiscio posiziona le truppe al confine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Truppe dell'esercito nazionale somalo (Sna) sono state posizionate al confine con il Kenya, poche ore dopo che Mogadiscio ha tagliato le relazioni diplomatiche con Nairobi accusando il Paese vicino di interferire nella sua politica interna. Lo riferisce il quotidiano keniota "Nation Africa", che cita testimonianze di residenti locali secondo cui militari dello Sna sono stati schierati nell'area al confine con la contea keniota di Mandera. La mossa, confermata da un alto ufficiale della sicurezza di Mandera, ha spinto secondo la fonte decine di abitanti a lasciare le loro case. In un messaggio trasmesso in diretta televisiva il ministro somalo dell'Informazione Osman Dube ha spiegato che il governo di Mogadiscio ha ordinato a tutti i suoi diplomatici in Kenya di rientrare, mentre ai diplomatici kenioti in Somalia è stato ordinato di lasciare il Paese entro sette giorni. "La Somalia ha preso questa decisione dopo l'ultima palese interferenza del Kenya negli affari interni della Somalia. L'attuale leadership del Kenya ha sempre voluto creare problemi in Somalia", ha detto Dube in un discorso trasmesso in diretta televisiva. Le autorità di Nairobi negano ogni accusa; il portavoce del governo Cyrus Oguna ha affermato che è stato istituito un comitato per risolvere le divergenze con la Somalia.La rottura fra Somalia e Kenya cade all'indomani della visita resa dal presidente della regione separatista del Somaliland, Muse Bihi Abdi, a Nairobi, dov'è stato ricevuto dal capo di Stato Uhuru Kenyatta. Al termine dell'incontro, i due leader hanno letto un comunicato congiunto nel quale annunciano che il Kenya aprirà un consolato nel Somaliland entro la fine di marzo, mentre quest'ultimo aggiornerà lo status del suo ufficio di collegamento in Kenya a consolato. Non è la prima volta che i due Paesi arrivano ai ferri corti dal punto di vista diplomatico: il mese scorso le autorità di Mogadiscio (che non riconoscono l’indipendenza di Hargheisa) hanno espulso l'ambasciatore keniota in Somalia e richiamato quello somalo da Nairobi per via di presunte interferenza negli affari interni e politici della Somalia.Nell'annunciare su Twitter l'incontro con il presidente della regione somala nordoccidentale il ministero degli Esteri del Kenya ha definito il Somaliland "un partner importante nella regione del Corno d'Africa nella lotta al terrorismo e in particolare al Shabaab". Si tratta della seconda visita di un leader del Somaliland - che si è separato dalla Somalia nel 1991 senza finora ottenere alcun riconoscimento internazionale - dopo quella effettuata dall’allora presidente Kahin Riyale Kahin nel 2006. Anche in quel caso la decisione, aveva dichiarato il segretario permanente del ministero degli Affari esteri somalo Mohamed Ali Nur, era stata presa per “preservare la sovranità nazionale di Mogadiscio dopo che è emerso che il Kenya stava deliberatamente interferendo negli affari della Somalia, in particolare nell’Oltregiuba".L'incontro fra Dube e Kenyatta è inoltre giunto dopo che il presidente dello Stato regionale dell’Oltregiuba, Ahmed Madobe, ha minacciato di boicottare le prossime elezioni fino a quando l'esercito federale non ritirerà le sue truppe dalla regione di Ghedo (nell’Oltregiuba) e questa non verrà restituita alla sua amministrazione. Madobe ha quindi accusato il presidente Farmajo di aver violato l'accordo pre-elettorale firmato a settembre che prevede, tra le altre cose, proprio il ritiro delle truppe somale dal territorio di Ghedo e la restituzione di alcune proprietà amministrative al governo di Chisimaio, la capitale regionale. La Somalia accusa il Kenya di esercitare pressioni sullo Stato regionale dell’Oltregiuba – che Nairobi considera come una sorta di suo “zona cuscinetto” in funzione anti-al Shabaab – affinché respinga l’accordo elettorale raggiunto lo scorso 17 settembre in vista delle elezioni generali fissate per il mese prossimo. Il Kenya appoggia l'amministrazione di Ahmed Mohamed Islam, meglio noto come "Madobe", per difendere la propria sicurezza e gli interessi regionali. Nella regione sono presenti truppe keniote inquadrate nella missione dell'Unione africana in Somalia (Amisom). (Res)