Usa: Iowa, fondi per il Covid destinati alla polizia locale

- Il governo dello stato dell'Iowa guidato dal governatore Kim Reynolds, del partito repubblicano, sta usando 10 milioni di dollari in fondi federali per pagare gli stipendi dei funzionari della polizia, secondo quanto riportato dal sito "The Hill". Il denaro è elencato in un rapporto statale come destinato al "personale Covid del governo statale" presso il Dipartimento di Pubblica Sicurezza dell'Iowa per sostenere i dipendenti "i cui servizi sono stati dirottati verso un uso sostanzialmente diverso". (Nys)