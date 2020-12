Usa: McConnell dice che prenderà "assolutamente" il vaccino per rassicurare il pubblico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della maggioranza repubblicana al Senato Usa, Mitch McConnell, oggi ha detto che sarà disposto a prendere pubblicamente il vaccino per il Covid-19 in modo da dare più fiducia al pubblico. Lo riporta il sito di approfondimento politico "The Hill". McConnell, parlando con i giornalisti, ha notato il suo status di sopravvissuto alla polio prima che il vaccino fosse sviluppato negli anni '50. "Sono un grande sostenitore dell'essere vaccinati quando si ha una sostanza che si sa che funziona", ha detto. "E così, ogni volta che verrà il mio turno, sarò ansioso di prendere il vaccino e farò la mia parte per rassicurare coloro che hanno dei dubbi su questo, che abbiamo davvero bisogno di far vaccinare il paese". Il leader della maggioranza ha anche fatto riferimento a recenti sondaggi che indicano scetticismo sulla sicurezza del vaccino. (Nys)