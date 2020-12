Brasile: il valore della produzione agricola nel 2020 cresce del 15,1 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il valore lordo della produzione agricola e dell'allevamento (Vbo) nei primi 11 mesi del 2020 ammonta a 886 miliardi di real (143,4 miliardi di euro), superiore del 15,1 per cento superiore a quello registrato dello stesso periodo del 2019, quando raggiunse i 770 miliardi di real (124,7 miliardi di euro). Lo riferisce il ministero dell'Agricoltura in una nota. In particolare l'agricoltura ha registrato un aumento del 19,2 per cento e il bestiame del 7,3 per cento. Sette colture hanno registrato una produzione maggiore rispetto allo scorso anno, tra cui arachidi (+ 36,3 per cento), riso (+35,5), cacao (+23,7), caffè (+39,8), mais (+20,9), soia (+40,4) e grano (+48). Quanto al bestiame, le produzioni con il maggiore incremento sono state quelle della carne di manzo (+14,5 per cento), carne di maiale (+23,3 per cento) e le uova (+10,1). Secondo il ministero i risultati positivi sono stati in generale ottenuti grazie all'aumento dei prezzi e dalle esportazioni. "Il mercato internazionale più attraente grazie al tasso di cambio favorevole e alla crescita della domanda mondiale di prodotti agricoli", si legge nella nota. Solo cinque prodotti non hanno presentato quest'anno risultati favorevoli: banana (-12,6 per cento), patate (-27,2 per cento), pomodoro (-11,7 per cento), uva (-14 per cento) e carne di pollo ( -4 per cento).(Brb)