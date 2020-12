Brasile: produzione acciaio grezzo cresce 11,2 per cento a novembre rispetto al 2019 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le importazioni a novembre 2020 hanno totalizzato 199 mila tonnellate, in aumento del 55,3 per cento rispetto allo stesso mese dello scorso anno, raggiungendo un volume di 195 milioni di dollari, in aumento del 24,6 per cento rispetto a quello registrato a novembre 2019. Le esportazioni di novembre hanno totalizzato 514 mila tonnellate in calo del 52,8 per cento rispetto allo stesso mese dello scorso anno, per un valore 299 milioni di dollari pari al 45,1 per cento in meno rispetto a novembre 2019.Complessivamente, da gennaio a novembre 2020 la produzione brasiliana di acciaio grezzo è stata pari a 28,1 milioni di tonnellate, in calo 6,7 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. In particolare la produzione di laminati è stata di 19,6 milioni di tonnellate, in diminuzione del 6,8 per cento rispetto al nel 2019, mentre la produzione di semilavorati per la vendita è stata pari a 7,2 milioni di tonnellate, in diminuzione del 9,7 per cento rispetto ai primi undici mesi del 2019. Le vendite sul mercato interno hanno raggiunto i 17,4 milioni di tonnellate da gennaio a novembre 2020, in aumento dello 0,3 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Il consumo nazionale apparente di prodotti siderurgici è stato di 19,2 milioni di tonnellate, in calo dell'1,2 per cento rispetto a quello registrato nello stesso periodo del 2019. (segue) (Brb)