Usa-Bielorussia: colloquio tra il vice segretario di Stato e Tsikhanouskaya

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi, il vice segretario di Stato Usa, Stephen Biegun, ha partecipato a una discussione virtuale ospitata dal German Marshall Fund con il candidato presidenziale bielorusso e leader dell'opposizione, Sviatlana Tsikhanouskaya. Lo comunica il dipartimento di Stato in una Nota. I due Hanno discusso della crisi politica in corso in Bielorussia, e il vice segretario Biegun ha riaffermato il forte sostegno degli Stati Uniti agli "appelli del popolo bielorusso affinché la sua voce sia ascoltata". Il vice segretario ha sottolineato che gli Stati Uniti chiedono un dialogo tra il Consiglio di coordinamento e le autorità bielorusse per risolvere la crisi, elezioni veramente "libere ed eque sotto osservazione internazionale e il rilascio incondizionato di tutti i prigionieri politici e di quelli ingiustamente detenuti".(Nys)