Usa: l'attore Matthew McConaughey, abbiamo bisogno dei liberali di destra e di sinistra

- L'attore statunitense Matthew McConaughey ha ribadito i commenti che ha fatto la scorsa settimana sugli "illiberali" e la politica. Mentre martedì è apparso su "Good Morning Britain" per promuovere il suo libro di memorie "Greenlights", la star di "True Detective" ha elaborato le sue precedenti affermazioni secondo cui i suoi colleghi di Hollywood possono avere atteggiamenti "condiscendenti" e "arroganti" quando si tratta dei sostenitori di Trump e della destra. "Avete bisogno di liberali. Quello di cui non credo abbiamo bisogno sono i illiberali", ha detto McConaughey ai giornalisti Piers Morgan e Susanna Reid. "Ci sono degli estremi da entrambe le parti che penso siano ingiusti, che non credo siano il posto giusto in cui stare. L'estrema sinistra e l'estrema destra rendono completamente illegittima l'altra parte, quella liberale e conservatrice, di cui abbiamo bisogno in certi luoghi", ha detto. "I due estremi rendono illegittime queste due parti. Oppure esagerano la posizione di quella parte". L'attore premio Oscar ha fatto anche riferimento alla "cultura della cancellazione" e a come potrebbe influenzare la libertà di parola in futuro. (Nys)