Giappone: voto di scambio, procura chiede 18 mesi di reclusione per la deputata Kawai

- I procuratori di Tokyo hanno chiesto la condanna a 18 mesi di reclusione per Anri Kawai, la deputata al centro assieme al marito, ex ministro della Giustizia, di uno scandalo relativo all'acquisto di voti. Secondo la pubblica accusa, la 47enne Kawai ha commesso "un crimine che ha minato le basi della democrazia". Kawai, ex esponente del Partito liberaldemocratico - la principale formazione di governo del Giappone - si professa innocente. Il processo a suo carico dovrebbe giungere a conclusione dopo l'ultima deposizione della difesa, in programma il 23 dicembre; la sentenza potrebbe essere pronunciata il prossimo gennaio. Kawai era stata arrestata lo scorso giugno assieme a, marito, Katsuyuki, ex ministro della Giustizia e membro della Camera dei rappresentanti. I due coniugi sono accusati di aver violato le norme elettorali elargendo denaro contante a procacciatori di voti nella prefettura di Hiroshima. La donna ha pagato una cauzione di 12 milioni di yen (114mila dollari) ottenendo la libertà vigilata lo scorso ottobre. (Git)