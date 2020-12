Usa: Biden nomina Buttigieg segretario ai Trasporti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Joe Biden ha scelto l'ex sindaco di South Bend, in Indiana, Pete Buttigieg, del Partito democratico, come segretario ai Trasporti, secondo quanto riportato dal sito di approfondimento politico "The Hill". Buttigieg Se confermato l’ex sindaco sarebbe la prima persona dichiaratamente gay a ricoprire un posto a tempo pieno nel Gabinetto presidenziale. L'ex sindaco si è candidato contro Biden alle primarie presidenziali democratiche del 2020 prima di ritirarsi e di appoggiare l'ex vicepresidente. Nonostante la sua sconfitta, Buttigieg a volte è stato visto in prima linea nella corsa ed è una stella nascente del Partito Democratico. Buttigieg ha anche fatto parte del team di transizione di Biden. Buttigieg è stato sindaco di South Bend da gennaio 2012 a gennaio 2020. Ha preso un congedo di sette mesi durante il suo mandato nel 2014 per servire in Afghanistan con la Marina Militare. Prima di diventare sindaco di South Bend, Buttigieg ha lavorato come consulente presso McKinsey & Company. (Nys)