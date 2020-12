Usa: Fauci, con il vaccino anti-Covid ne usciremo alla fine del 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anthony Fauci, virologo di riferimento della task force nominata dall'attuale amministrazione del presidente Donald Trump per contrastare la pandemia di Covid-19, prevede che gli Stati Uniti potrebbero iniziare a raggiungere le prime fasi di immunità del gregge contro il coronavirus entro la tarda primavera o l'estate. E se ciò dovesse accadere, Fauci prevede che "potremmo davvero invertire la tendenza" verso la fine del 2021. In un'ampia intervista rilasciata martedì sul sito di "Npr", a Fauci è stato chiesto quanti statunitensi hanno bisogno di ricevere il vaccino per avere un impatto sul numero di infezioni da Covid-19. "Direi che il 50 per cento dovrebbe essere vaccinato prima di iniziare a vedere un impatto", ha detto Fauci. "Ma direi che dal 75 all'85 per cento dovrebbe essere vaccinato se si vuole avere quella copertura di immunità del gregge". Il presidente eletto degli Stati Uniti, Joe Biden, e la sua vice Kamala Harris vanno "vaccinati il prima possibile", ha affermato l'esperto, che è anche direttore dell'Istituto nazionale per le malattie infettive e le allergie (Niaid). (Nys)