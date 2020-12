Usa: incriminato per traffico sessuale il magnate della moda Peter Nygard

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I procuratori federali di Manhattan hanno incriminato il magnate della moda canadese Peter Nygard per nove capi d'accusa, tra cui l'accusa di traffico sessuale, che coinvolgeva decine di donne, alcune delle quali minorenni. Lo riporta il "New York Times2. Nygard, 79 anni, è stato arrestato lunedì a Winnipeg, riferisce il "Nyt", dopo che gli Stati Uniti hanno richiesto il suo arresto in base a un trattato di estradizione con il Canada. Secondo i pubblici ministeri, Nygard è accusato di "un modello decennale di condotta criminale" negli Stati Uniti, in Canada e alle Bahamas. In un periodo di 25 anni, i procuratori sostengono che Nygard ha usato la sua influenza per "reclutare e mantenere vittime donne adulte e minorenni" per scopi sessuali e per servire lui e i suoi collaboratori. (Nys)