Usa: Navalny alla "Cnn", sicuro che ci sia Putin dietro il mio avvelenamento

- Il leader russo dell'opposizione Alexey Navalny ha detto all'emittente "Cnn". di essere un certo leader russo Vladimir Putin, che era a conoscenza di un'elaborata operazione di pedinamento da parte di agenti d'elite prima di essere avvelenato. "Sono assolutamente certo che Putin ne fosse al corrente", ha detto martedì Navalny durante un'intervista con Christiane Amanpour. "Una operazione di tale abilità e per così tanto tempo non può esistere senza una decisione del capo del Servizio di sicurezza russo... E non avrebbe mai osato farlo senza l'ordine diretto del presidente Putin". (Nys)