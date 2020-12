Brasile: Bolsonaro invia messaggio di auguri al presidente Usa eletto Joe Biden

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri del Brasile ha divulgato una nota in cui comunica che il presidente Jair Bolsonaro ha inviato un messaggio al presidente eletto degli Stati Uniti, Joe Biden, per la sua vittoria alle elezioni statunitensi. Il messaggio arriva a circa 24 ore dalla conferma dell'elezione di Biden da parte del Collegio elettorale americano. "Il presidente Jair Bolsonaro trasmette il seguente messaggio al presidente eletto Joe Biden dopo l'annuncio dei risultati del voto al Collegio elettorale degli Stati Uniti: saluti al presidente Joe Biden, con i miei migliori auguri e la speranza che gli Stati Uniti rimangano la terra dei liberi e casa dei coraggiosi. Sarò pronto a lavorare con sua eccellenza e continuare alla costruzione di un'alleanza Brasile-Usa, difendendo la sovranità, la democrazia e la libertà in tutto il mondo, nonché l'integrazione economico-commerciale a vantaggio dei nostri popoli", si legge nella nota diffusa.(Brb)