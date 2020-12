Cile: ministro Esteri Allamand non esclude azioni diplomatiche contro ingresso flotta pescherecci cinesi  

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri del Cile, Andres Allamand, non ha escluso azioni diplomatiche contro il possibile ingresso di una flotta di pescherecci cinesi nella Zona economica esclusiva (Zee) cilena. "Se si conferma che si è verificato questo ingresso si tratta di uno sconfinamento illegale e sarà oggetto di opportune azioni diplomatiche", ha dichiarato Allamand una conferenza stampa. La notizia della presenza di imbarcazioni cinesi era stata data in precedenza nella giornata di oggi dalla Direzione generale del territorio marittimo e della Marina mercantile (Directemar) che aveva confermato l'ingresso di 77 navi nella zona Sar (Search and rescue) di competenza cilena, e di 11 unità nella Zee. Stiamo monitorando la situazione affinché non si materializzi questo ingresso in acque di nostra giurisdizione e abbiamo in piedi un coordinamento con altri paesi del Pacifico, in particolare Colombia, Perù ed Ecuador", ha affermato il ministro degli Esteri. La flotta cinese è accusata dai paesi costieri della regione di praticare da diversi anni in modo massiccio la pesca illegale in acque territoriali straniere, atteggiamento che viene tuttavia sempre meno tollerato. (segue) (Bua)