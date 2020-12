Cile: ministro Esteri Allamand non esclude azioni diplomatiche contro ingresso flotta pescherecci cinesi   (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Posizionata fino al mese scorso al largo delle coste del Perù la flotta cinese conterebbe con 432 pescherecci e 17 navi di supporto logistico rilevati già lo scorso agosto intorno all'arcipelago ecuadoriano delle Isole Galapagos e che da allora hanno navigato vicino a Ecuador, Perù e Chile. L'imponente presenza del gigante asiatico nei mari della regione aveva spinto la scorsa settimana la Marina cilena ad annunciare l'inclusione della nave da guerra "Almirante Montt" agli squadroni di sorveglianza che mantengono informazioni aggiornate sui suoi spostamenti. Sebbene le leggi marittime internazionali non vietino il transito nelle Zee dei paesi, le navi straniere non possono pescare entro i loro limiti e, se catturate a depredare risorse naturali straniere, nel caso del Cile verrebbero sequestrate e scortate in porto dalla Marina . (segue) (Bua)