Brasile: produzione acciaio grezzo cresce 11,2 per cento a novembre rispetto al 2019 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le importazioni hanno invece raggiunto 1,8 milioni di tonnellate nei primi 11 mesi del 2020, in calo del 18,4 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Il volume d'affari è stato di 1,9 miliardi di dollari, in diminuzione del 16,3 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Le esportazioni hanno raggiunto 10 milioni di tonnellate, in calo del 15,4 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, mentre il volume d'affari è stato di 4,9 miliardi di dollari, in flessione del 27,6 per cento rispetto al 2019. (Brb)