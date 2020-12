© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti domani a Roma e nel LazioREGIONE LAZIO- Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, visita i nuovi container posti letto per la terapia intensiva presso l’Irccs Lazzaro Spallanzani. Partecipano il direttore sanitario dell'Istituto Spallanzani Francesco Vaia e l’assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D’Amato. L’evento si svolge a Roma, Irccs Lazzaro Spallanzani, Via Portuense, 292 ore (10)VARIE- Conferenza online conclusiva di "Conscious", il progetto per introdurre in ambito carcerario ed extra carcerario un modello di trattamento per gli autori di abusi sessuali e violenza domestica, finalizzato alla riduzione della recidiva, che vede come capofila il Dipartimento di salute mentale e patologie da dipendenza della Asl di Frosinone, in partnership con il garante dei detenuti della Regione Lazio. Alla conferenza, dal titolo "La prevenzione della violenza di genere: un diritto esigibile?", parteciperanno l'assessore alla Salute della Regione Lazio, Alessio D'Amato, l'assessora alle Pari opportunità, Giovanna Pugliese, il garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Lazio, Stefano Anastasìa, la direttrice generale della Asl di Frosinone, Pierpaola D'Alessandro, il direttore di dipartimento di salute mentale della stessa Asl, Fernando Ferrauti, e la direttrice del carcere di Frosinone, Teresa Mascolo (ore 14)- "Ecoforum 2020, verso l'economia circolare del Lazio". Dossier regionale sulla gestione dei rifiuti, impiantistica necessaria all'economia circolare, modalità di raccolta, buone pratiche, premio Comuni Ricicloni del Lazio. Diretta Tv su Rete Oro (ore 10) (Rer)