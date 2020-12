Usa: Fda si avvicina all'approvazione del vaccino di Moderna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Food and Drug Administration statunitense si avvicina all'autorizzazione d'emergenza per il vaccino anti-Covid di Moderna. Lo riporta il sito "Axios". "Moderna è quello che porterei nelle zone rurali e nei centri sanitari comunitari e negli studi medici privati", ha detto al "New York Times", un studioso di sistemi sanitari di Harvard, Barry Bloom. Il vaccino di Moderna non ha bisogno di essere tenuto freddo come il vaccino Pfizer, rendendo molto più facile la distribuzione in piccole quantità. La revisione di Fda ha confermato il tasso di efficacia di Moderna del 94 per cento nella prevenzione delle infezioni da Covid per le persone con due dosi. Moderna ha dichiarato di essere pronta a distribuire immediatamente 6 milioni di dosi, il doppio di quanto Pfizer ha iniziato a distribuire ieri. La revisione della Fda ha mostrato che il vaccino di Moderna ha funzionato "bene nei volontari bianchi, afroamericani e ispanici, uomini e donne, partecipanti sani e quelli a rischio di grave Covid-19 con condizioni come l'obesità e il diabete", nota il "Nyt". Moderna ha accordi con il governo degli Stati Uniti per vendere 200 milioni di dosi. (Nys)