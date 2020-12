Usa: Wall Street chiude positiva, Dow Jones +1,14 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Wall Street ha chiuso in rialzo con il Congresso che sembra avere a portata di mano un accordo per nuovi aiuti all'economia. Il Dow Jones è salito dell'1,14 per cento a 30.201,68 punti, il Nasdaq ha chiuso in territorio positivo dell'1,25 per cento a 12.595,06 punti mentre lo S&P 500 ha messo a segno un progresso dell'1,30 per cento a 3.694,74 punti. La Borsa di New York ha scommesso anche su una serie di dati economici positivi e sull'efficacia dei vaccini di Pfizer e Moderna per il superamento della crisi sanitaria mondiale. Si guarda con fiducia anche alle decisioni della Fed oggi ed alle trattative per il nuovo piano di stimoli fiscali.(Nys)