Mercosur: per Brasile revisione della tariffa esterna comune è priorità

- Il ministro degli Esteri del Brasile, Ernesto Araujo, ha affermato che la revisione della Tariffa esterna comune (Tec) per una priorità per i paesi che compongono il Mercato unico del sud (Mercosur). Il blocco è formato da Brasile, Argentina, Paraguay, Uruguay e Venezuela. Secondo Arajujo, la revisione della tariffa favorirà l'inserimento del Mercosur nel commercio internazionale e attrarrà investimenti esteri. "Una nuova Tec fornirà il contributo necessario per migliorare notevolmente il nostro inserimento nel commercio internazionale, rafforzare la nostra sicurezza giuridica, attrarre investimenti e soddisfare le aspettative del settore produttivo e dei nostri consumatori nel suo insieme", ha affermato Araujo, durante la riunione periodica del Consiglio del mercato comune, organo decisionale a livello ministeriale. La Tec è un insieme di tariffe applicate all'importazione di prodotti e servizi da società dei paesi membri del blocco e si basa sulla Nomenclatura comune del Mercosur (Ncm) per prodotti e servizi. L'incontro precede la 57a edizione del Vertice dei capi di stato del Mercosur, che si terrà domani, 16 dicembre, che segna la fine della presidenza pro tempore dell'Uruguay e l'inizio della presidenza argentina. (Brb)