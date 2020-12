Brasile: produzione acciaio grezzo cresce 11,2 per cento a novembre rispetto al 2019

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione di acciaio grezzo in Brasile ha raggiunto un volume di 3 milioni di tonnellate a novembre, in aumento dell'11,2 per cento rispetto allo stesso mese del 2019. Lo riferisce l'Istituto acciaio Brasile. In particolare la produzione di laminati ha raggiunto 1,9 milioni di tonnellate, pari al 9,6 per cento in più a quella registrata nel novembre dello scorso anno, mentre la produzione di semilavorati destinati alla vendita è stata di 709.000 tonnellate, in calo del 9,6 per cento rispetto allo stesso mese del 2019. Le vendite sul mercato interno sono aumentate del 12,9 per cento rispetto a quelle registrate a novembre 2019 e raggiungendo 1,8 milioni di tonnellate. Il consumo di prodotti siderurgici è stato di due milioni di tonnellate, il 16,1 per cento in più rispetto allo stesso periodo del 2019. (segue) (Brb)