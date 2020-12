Usa: sondaggio, un quarto degli statunitensi non vuole farsi vaccinare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mentre gli Stati Uniti iniziano la campagna di vaccinazione anti-Covid più ambiziosa della loro storia, con immagini di operatori sanitari che si fanno un'iniezione nel braccio in diretta televisiva, nuovi dati hanno rivelato che più di un quarto degli statunitensi dicono che probabilmente o sicuramente non prenderebbero un vaccino contro il coronavirus. Questo secondo un sondaggio pubblicato martedì dalla Kaiser Family Foundation, che ha scoperto che gli statunitensi repubblicani, rurali e afroamericani sono tra i più esitanti a farsi vaccinare. Lo scetticismo, anche se non del tutto inaspettato, rappresenta comunque una sfida, dato che il Paese cerca di arginare le infezioni esplosive, i ricoveri e i decessi. Gli Stati Uniti hanno superato i 300 mila decessi per Covid-19 - più di qualsiasi altro Paese. Il paese ha una media di oltre 2.400 morti al giorno, anche più che in primavera. Ogni giorno vengono annunciati più del doppio dei decessi rispetto a un mese fa. L'indagine è stata condotta tra il 30 novembre e l'8 dicembre su un campione casuale rappresentativo a livello nazionale di 1.676 adulti dai 18 anni in su (comprese le interviste con 298 adulti ispanici e 390 adulti neri non ispanici). (Nys)