Covid: Amendola, Europa parte unita con i vaccini, non vanificare progressi durante le feste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Europa parte unita con i vaccini e sarebbe un peccato in queste feste sacrificare quella che è una ripresa molto importante. Lo ha detto il ministro per gli Affari europei, Vincenzo Amendola, nel suo intervento alla trasmissione Porta a Porta su “Raiuno”. Secondo quanto spiegato dal ministro, il Comitato tecnico scientifico riferirà al governo e "faremo delle scelte per queste vacanze”. “Io dico che è un sacrificio che dobbiamo fare in queste feste”, ha affermato Amendola riguardo le restrizioni, chiarendo che la volontà per gennaio è quella di riaprire le scuole e di far ripartire il Paese. “Credo sia un sacrificio che ci possiamo permettere”, ha detto "proprio adesso che si è aperto uno spiraglio” con il piano di vaccinazione europeo. (Res)